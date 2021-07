STADIO, Il bando in Commissione: 68 le richieste

Si è svolta una commissione congiunta: Cultura e Sport, presieduta da Fabio Giorgetti e Urbanistica e patrimonio, presieduta da Renzo Pampaloni, per affrontare il tema del nuovo stadio Artemio Franchi e la riqualificazione dell’area del Campo di Marte. Alla commissione sono intervenuti gli assessori Cecilia del Re, Cosimo Guccione, Stefano Giorgetti ed Elisabetta Meucci.

“È stata presentata ai consiglieri – spiegano i presidenti Fabio Giorgetti e Renzo Pampaloni – il bando per del concorso internazionale per la riqualificazione dell’Artemio Franchi e dell’area Nord del Campo di Marte. Uno sforzo, portato avanti dall’Amministrazione, insieme all’Ordine degli Architetti, che ha consentito di arrivare ad un bando complesso in tempi rapidi. Un elemento positivo che rileviamo è che il bando non si concentra solo sul recupero dello stadio ma anche di una vasta area del Campo di Marte, rafforzandone il ruolo di polmone verde oltre che di polo sportivo . Nel corso della Commissione – aggiungono Fabio Giorgetti e Renzo Pampaloni – siamo scesi nei dettagli di un progetto che arricchirà la nostra città e che permetterà la riqualificazione urbana della parte Nord del Campo di Marte. Contemporaneamente è stato illustrato il quadro di contorno al progetto caratterizzata dalla presenza di nuovi sistemi di mobilità sostenibile (treno, tramvia e piste ciclabili) e di nuovi parcheggi che consentiranno di trasformare molte delle attuali parcheggio attorno allo stadio in aree a verde e di connessione. Sono tutti segnali positivi verso il futuro del Quartiere e della città.

Sono state 68 le richieste di informazione. Il bando è in due fasi. I migliori 8 passeranno alla seconda fase. I requisiti di partecipazione sono ben precisi e sono ammesse forme aggregative.

Il Comune di Firenze – concludono i presidenti Fabio Giorgetti e Renzo Pampaloni – dirà qual è la migliore soluzione per il finanziamento dell’opera. Le Commissioni seguiranno tutto l’iter del concorso che prevede la selezione dei primi 8 progetti la cui presentazione scadrà il prossimo 6 Settembre. La seconda fase con la selezione del progetto di fattibilità tecnica e amministrativa di concluderà entro Marzo 2022. La conclusione dell’intervento, legata anche alla scadenza dei fondi raccolti dal Comune, è prevista entro la fine del 2026”.