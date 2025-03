Spunta un nome per il mercato estivo della Fiorentina: occhi su Traore del Wolverhampton

Il mercato non dorme mai, neanche a marzo. Anche in un momento in cui la sessione estiva rimane lontano, agenti e direttori si muovono in attesa di quello che verrà. Stando a quanto riportato dal portale Africa Foot, anche la Fiorentina sta monitorando Boubacar Traore, centrocampista del Wolverhampton. Il giocatore è attualmente fuori dai piani del club inglese, e il Feyenoord è la squadra che finora ha manifestato il maggiore interesse per un trasferimento in estate. Sul nazionale maliano ci sono anche Borussia Monchengladbach, Eintracht Francoforte e Dinamo Zagabria. Nato nel 2001, ha un contratto in scadenza nel 2027 e in questa stagione ha totalizzato 2 presenze.