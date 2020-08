S.PUCCI, Mi aspetto colpo alla FR7. A Montecatini...

Stefano Pucci, agente FIFA e proprietario del Grand Hotel & La Pace di Montecatini, ha parlato di quelli che saranno i programmi della Fiorentina nel corso di questa estate: “Al momento non ho nessuna conferma se la prima squadra della Fiorentina verrà a Montecatini, questa è un’annata particolare per il coronavirus. Nel mio hotel la Fiorentina è a casa sua, a me farebbe molto piacere ospitarla. Già ora abbiamo la squadra femminile e presto arriverà anche la Primavera. Qui c’è il più antico violaclub della Toscana fuori Firenze ed è pieno di tifosi viola. Va ammesso che col protocollo è molto più complicato e anche per le amichevoli e il coinvolgimento degli spettatori è un problema organizzare eventi del genere. Il mercato? L’arrivo di Amrabat è importante perché parliamo di un grande giocatore: sarà un rinforzo importante per un reparto che ne aveva bisogno. Credo ora servano giocatori di esperienza se si vuole ottenere risultati in tempi brevi. Chiesa? Se un giocatore non vuole restare in un posto deve sempre andare via: a una cifra adeguata me ne priverei. Un colpo alla Ribery? Sì, me l’aspetto da tifoso. Mandzukic è ancora integro e mi piace molto per lo spirito che ha”.