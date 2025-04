SportMediaset rivela: anche il Milan su Moise Kean. I rossoneri vogliono un vice-Gimenez

Moise Kean piace a tutti. Anche al Milan. Lo riporta SportMediaset, che nell'edizione odierna ha parlato dell'attaccante della Fiorentina. Dopo aver speso 40 milioni per Santi Gimenez a gennaio, i rossoneri vorrebbero un altro centravanti da affiancare al messicano. Il primo nome in agenda sarebbe proprio quello di Kean, attaccante da 23 gol in stagione in maglia viola. Per adesso ancora nessuna trattativa in ponte, solo un mero interessamento.

Ricordiamo che nel contratto di Kean è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, che però può essere esercitata solo tra l'1 e il 15 luglio. Se le pretendenti vorranno trattare KMB alle condizioni messe nero su bianco dai viola l'estate scorsa (e quindi sulla base dei 52 milioni) dovranno quindi farlo entro la prima metà di luglio.