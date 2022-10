SPE-ACF, Le statistiche sul match di domani del Picco

Archiviata la vittoria di Conference contro il Basaksehir, la Fiorentina è pronta a scendere in campo domani alle 15:00 contro lo Spezia. Sul proprio sito ufficiale, la Lega Seria A, ha pubblicato le statistiche relative alla gara. Ecco alcuni dati sul match di domani al Picco:

Nei quattro precedenti in Serie A TIM tra Spezia e Fiorentina sono tre le vittorie viola: completa il bilancio il pareggio nella prima sfida assoluta tra le due squadre nel massimo torneo, 2-2 il 18 ottobre 2020.

La Fiorentina ha segnato esattamente due gol in entrambe le trasferte giocate contro lo Spezia in Serie A TIM: 2-2 al Manuzzi nella prima sfida esterna, vittoria 2-1 nell’ultimo match al Picco del 14 febbraio 2022 (gol di Piatek, Agudelo e Amrabat). Questa è solo la nona volta nella sua storia in cui la Fiorentina vince due o meno sfide nelle prime 11 partite di un campionato di Serie A TIM: l’ultima nel 2020/21, quando collezionò nove punti nelle prime 11 e chiuse la stagione al 13° posto finale. Solo l'Hellas Verona (zero) ha collezionato meno punti di Spezia e Fiorentina (uno ciascuno, con tre sconfitte nel parziale) nel mese di ottobre 2022 in Serie A TIM. Sfida tra due delle quattro squadre che hanno subito più reti nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato: lo Spezia è a cinque (come la Sampdoria), la Fiorentina dopo le due subite contro l’Inter è a quattro (come l’Udinese). Sfida da ex per Vincenzo Italiano, che sulla panchina della Fiorentina ha battuto sia all’andata che al ritorno lo Spezia nello scorso campionato: ad oggi il tecnico nativo di Karlsruhe resta l’allenatore dei liguri con la miglior media punti nel massimo torneo (1.03 a match). L’ultimo dei due gol segnati da Sofyan Amrabat in Serie A TIM è arrivato al Picco contro lo Spezia (14 febbraio 2022): il centrocampista marocchino della Fiorentina è il giocatore che finora ha ricevuto più ammonizioni in questo campionato (sei).



Luka Jovic è andato a segno nell’ultima partita di Serie A TIM contro l’Inter, ma non trova il gol in due presenze consecutive di campionato addirittura dalla Bundesliga 2018/19 (reti tra marzo e aprile contro Schalke e Stoccarda con la maglia dell’Eintracht).