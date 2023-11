SPALLETTI, Stasera dovremo dimostrare il nostro livello

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita di Italia-Macedonia del Nord. Queste le sue parole in vista della gara di stasera: "Serve una Nazionale 'allacciata'? Spesso con le squadre bisogna essere sintetici e i termini rendono tutto più semplice. Quando colpiscono chi li ascolta diventa più facile metterli in pratica. Essere blocco unito diventa fondamentale, essere allacciati, ed è un riferimento a quello che dobbiamo fare in campo. Contano le pressioni, la costruzioni ed essere blocco squadra molto corto per riuscire a fare un buon calcio".

La gara contro la Macedonia del Nord?

"Diventa una sfida ancora più eccitante e più forte perchè si generano calciatori di livello dentro conflitti importanti. Noi dobbiamo sapere che posto occupiamo dentro la nostra vita. Che posto abbiamo nel mondo? Noi siamo qui, chiamati dall'Italia, per far vedere che livello siamo. Lo scopo è di vincere queste due partite".