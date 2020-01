La SPAL crolla nel secondo tempo della partita contro il Bologna e perde 3-1 in casa. Alla rete iniziale su rigore di Petagna ha risposto dopo 1 minuto il Bologna grazie ad un autogol di Vicari. Poi nel secondo tempo con Mihajlovic sceso in panchina a fine primo tempo il Bologna ha dilagato: in rete Barrow e Poli per il risultato fdinale che condanna la SPAL in fondo alla classifica.