SPADAFORA, Idea ripresa calcio ma no a data certa

Nel corso del question time andato in scena questo pomeriggio alla Camera dei Deputati, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha fatto il punto anche sull’eventuale ripresa del campionato: “Fin dall'inizio dell'emergenza ho mantenuto un rapporto quotidiano con le Federazioni. Anche lo sport, purtroppo, s'è dovuto fermare, basti pensare alle Olimpiadi. Dobbiamo continuare a tutelare la salute: dal 4 maggio sono ripresi gli allenamenti individuali in base a un protocollo validato dal comitato tecnico-scientifico, dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di tutti gli allenamenti collettivi. Per il calcio, la FIGC ha proposto un protocollo sul quale il comitato tecnico-scientifico ha ritenuto dover fare degli approfondimenti. L'audizione avverrà domani e speriamo possa servire per dare il via libera al protocollo visto che il calcio non permette né distanze di sicurezza, né l'utilizzo di dispositivi di protezione. Di fronte alle pressioni non posso che ribadire la mia linea e cioè che tutti auspichiamo la ripresa ma oggi è impossibile definire una data certa”.