SOTTIL, Vogliamo arrivare in fondo in Coppa Italia

Durante il Viola Room odierno, Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Ultimamente mi sento molto in forma e sono felice di questo mio rendimento. Quello che mi motiva di più è proprio il calcio e il divertimento. Per me non è solo un lavoro ma anche motivo di gioia. Un'altra cosa che mi motiva molto sono i tifosi che ci sostengono allo stadio. Io l'arma in più di questa seconda parte di stagione? Non devo rispondere io, devono rispondere i tifosi e gli addetti ai lavori. Il mister ruota molto le formazioni e ha una grande considerazione di tutti. Che parta titolare o in panchina io penso solo a dare il massimo. Non si capisce mai con Italiano se uno parte da titolare oppure no ma prima della gara dello Spezia c’erano sensazioni positive. L’Atalanta verrà a Firenze con voglia di rivalsa ma noi siamo in un periodo ottimo, affrontare la Dea in casa davanti ai nostri tifosi, in questa situazione, è perfetto. Ora siamo nel caldo della stagione e abbiamo un preciso obiettivo da raggiungere e non nascondiamo nemmeno la volontà di voler arrivare fino in fondo. Abbiamo tutte le qualità per fare bene e con questa coesione e con questo entusiasmo possiamo toglierci molte soddisfazioni".