Ufficiale Sottil, ufficiale il suo addio al Milan: ecco il saluto della società rossonera

Si è ufficialmente conclusa anche per Riccardo Sottil l'avventura in prestito al Milan. Il classe '99 - approdato in rossonero nello scorso gennaio durante la finestra invernale di mercato - non sarà riscattato come ben noto dal Diavolo, che ha scelto di salutare il figlio d'arte con un post sui social.

Ecco la foto in questione ("Grazie Riccardo! We wish you well for your future endeavours"), con Sottil che da metà luglio sarà di nuovo a disposizione della Fiorentina e di Stefano Pioli, il tecnico che peraltro lo ha fatto esordire in Serie A nella stagione 2018/19: