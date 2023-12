SOTTIL (MIXED), Tanta roba 102 gol. Rete? Nelle corde

FirenzeViola.it

Riccardo Sottil, autore di uno splendido gol contro la Salernitana, ha parlato così: "Partita superlativa, grande calcio e incisività davanti. Siamo stati incisivi e non abbiamo preso gol. Continuiamo così".

Ci racconta il gol?

“Sia il mister che lo staff dicono che ce l’ho nelle corde. Questo movimento di spostare la palla e calciare ce l’ho nel mio repertorio e devo ripeterlo più spesso in partita e allenamento. Ma è stato un gran gol, sono contento”.

C'è stato anche feeling con Beltran.

“Oggi Lucas ha fatto un’ottima gara a prescindere dal gol. Il rigore se l’è procurato e l’ha calciato. Ma tra sponde e tiri ha giocato una bella partita. È entrato bene anche Mbala e tutta la Fiorentina ha espresso un gran calcio. Questi siamo noi e dobbiamo proseguire così”.

“C’erano i miei in tribuna. Mio padre ora ha più tempo per stare con noi, prima della gara gli avevo detto che in caso di gol sarei andato da loro e l’ho fatto”.

Tra l'altro sono 102 gol in un anno.

“Tanta roba. Ci sono giornate in cui crei tanto e segni e altre in cui il gol non arriva. Ma fa parte del calcio, sennò ogni partita sarebbe piena di reti. Oggi siamo contenti. Ora arriva il Parma, l'anno scorso abbiamo fatto la finale di Coppa Italia per cui perché non riprovarci quest'anno".