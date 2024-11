SOTTIL (MIXED), Mi sto divertendo anche a difendere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nella zona mista del post match di Fiorentina-Hellas Verona ha parlato l'esterno viola Riccardo Sottil, iniziando da un commento sulle sei vittorie consecutive: "È fantastico vincere con continuità ed essere in queste posizioni di classifica. Ora dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché sappiamo come siamo partiti, sappiamo come abbiamo svoltato e sappiamo come stiamo adesso. La posizione di classifica è inaspettata ma siamo la Fiorentina ed è giusto avere ambizione, anche perché arriviamo da tre finali. Stiamo continuando un percorso che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. Sono convinto che con questa grinta possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

Su Commisso: "Lo aspettiamo perché quando viene ci fa sempre molto piacere. È una grande figura a cui dedichiamo le vittorie perché ci sta sempre accanto. Dedeichiamo le vittorie anche a Joe, perché faceva parte della famiglia ed era molto importante per noi".

Sulla sua partita: "Il Mister mi sta dando compiti specifici, facendomi fare uno step che mi mancava anche dal punti di vista difensivo. Con lui ho un grande rapporto. Sono contento perché nel calcio bisogna fare al meglio le due fasi e io ci sto riuscendo. Corro tanto e in campo mi diverto anche a difendere. I gol e gli assist arriveranno perché mi sento bene fisicamente".

Sui tifosi: "Sono fantastici perché riempiono sempre lo stadio. Quando si segna è bello coinvolgerli e quest'anno sentiamo della magia nell'aria".

Sulla sconfitta in Conference: "È un peccato perché volevamo fare un percorso netto ma siamo reduci da molti impegni e ogni tanto ci può stare un inciampo, non siamo delle macchine e due competizioni ci fanno perdere un po' di energie. Adesso ricarichiamo perché il mese che viene vogliamo affrontarlo come questo"