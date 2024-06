SOMMER, Gara importantissima. Felice di sfidare l'Italia

FirenzeViola.it

Il portiere dell'Inter e della Nazionale svizzera Yann Sommer ha parlato in conferenza stampa prima degli ottavi di finale che vedrà la sua Svizzera contro l'Italia:

Le piacerebbe risfidare Jorginho dagli undici metri dopo gli errori nelle ultime qualificazioni Mondiali?

"No, non voglio incontrarlo dal dischetto domani. Quegli errori furono due situazioni molto importanti per qualificarci al Mondiale in Qatar, ma sono due situazioni passate e domani sarà un'altra storia. Non sono qui a pensare a questi due rigori che lei cita".

Come si sta preparando ai rigori?

"Per me è importante che si prepari la partita, non tanto la lotteria dei rigori. Io prima della partita non studio tutti i singoli rigoristi, mi concentro sulla partita e su quelli che potrebbero essere i rigoristi durante i 90 minuti, non quelli della lotteria dei rigori. In quel caso, c'è il preparatore che mi aiuterà in quel momento specifico".

Come arriva la Svizzera a questo ottavo di finale?

"L'atmosfera nella squadra è davvero eccellente, in mente abbiamo tutti il successo. Sono davvero felice di sfidare l'Italia, è una gara importantissima e non vedo l'ora di giocare in questo bellissimo stadio".