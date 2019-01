Domani si affrontano Fiorentina e Roma. Diamo un'occhiata alle quote Snai in vista di questa gara. Per i bookmaker non c'è squadra favorita. Sia i viola che i giallorossi sono infatti bancati a 2.60. Il pareggio a 3.50. Considerando la quota del Goal a 1.50 si dovrebbe prospettare un match dove tutte e due le squadre riescano a segnare, con over 2.5 dato a 1.65.