SKY, Vlahovic: accordo ACF-Arsenal ma il serbo...

Da SkySport arriva un aggiornamento sul caso Vlahovic: la Fiorentina avrebbe trovato un accordo con l'Arsenal per cedere il giocatore già a gennaio, operazione che si avvicina a 80 milioni di euro con i bonus. Ma per ora i Gunners non riescono a trovare l'accordo con il giocatore. Per questo il club viola pensa che il giocatore abbia già un accordo con un altro club. Nessun'altra società però al momento si è fatto sotto chiedendo il serbo alla Fiorentina.