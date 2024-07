SKY, Viola-Colpani: si può chiudere in prestito oneroso

FirenzeViola.it

Come riportato da Sky Sport la Fiorentina ha messo le mani su Andrea Colpani del Monza. Secondo l'emittente, infatti, ci sono stati nuovi contatti fra la società lombarda e i viola per discutere di un possibile trasferimento del centrocampista classe 1999. Riconfermato quindi l'interesse della Fiorentina per un giocatore pupillo del nuovo tecnico Raffaele Palladino, che a Monza lo ha allenato per due anni. Il giocatore, che è valutato fra i 18 e i 20 milioni di euro, potrebbe trasferirsi in prestito oneroso con diritto di riscatto.