SKY, Per l'attacco piacciono Krstovic e Arnautovic

Come riportato da Sky Sport la Fiorentina ha iniziato a muoversi per Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter. L'austriaco in una recente intervista ha annunciato di trovarsi bene a Milano, ma per lui potrebbero aprirsi le porte di una cessione. Quest'anno l'ex Bologna ha messo a referto 7 gol e 3 assist tra tutte le competizioni, risultando decisivo in alcuni momenti di una stagione che ha visto l'Inter alzare due trofei. I toscani lo hanno cercato già a gennaio ma non si è più fatto nulla, e adesso potrebbe tornare di moda il suo nome.