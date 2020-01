Aggiornamenti su Rolando Mandragora a cura di gianlucadimarzio.com. Il giocatore piace e non poco alla Fiorentina, che già la scorsa estate provò a portare il classe 1997 a Firenze. Adesso, dal momento che la trattativa per Duncan non si sblocca, la dirigenza viola farà un tentativo per il centrocampista dell'Udinese.