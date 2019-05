SKY, La probabilità di retrocedere dei viola: i numeri

Tre giornate alla fine, 7 squadre ancora coinvolte nella lotta salvezza e oltre 43 milioni di combinazioni possibili nella corsa alla permanenza in Serie A: si parla di possibili incroci, probabilità e non possibilità che tuttavia non risparmiano la Fiorentina. Se l'Empoli terzultimo ha inevitabilmente la percentuale più alta di retrocessione, Montella non può ancora dirsi al sicuro.

Questo il paragrafo che riguarda la Fiorentina e le precentuali di retrocessione:

FIORENTINA, 40 punti: 0,01% di probabilità di retrocedere

Tre sconfitte di fila e 11 gare senza vittorie macchiano la seconda metà di campionato dei viola, affidati a Montella dopo l’addio di Pioli eppure in crisi di risultati. Come nel caso del Cagliari, la percentuale di bocciatura è davvero irrisoria: a livello aritmetico esistono circa 4000 combinazioni - difficili ma esistenti – che accostano i viola al baratro retrocessione. Ecco perché gli ultimi tre impegni contro Milan (al Franchi), Parma in trasferta e Genoa nuovamente in casa pretendono l’ultimo slancio per chiudere a testa alta il campionato: e per evitare clamorose sorprese che il calcolo delle probabilità contempla ancora.