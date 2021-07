SKY, Jovetic ha cercato fino all'ultimo il ritorno in Italia

Stevan Jovetic ripartirà dalla Bundesliga: è di stamattina l'ufficialità dell'ingaggio del montenegrino da parte dell'Herta Berlino, un'opportunità di rilancio dopo l'ennesima stagione condizionata dagli infortuni. L'ex Fiorentina si dice contento del suo approdo in Germania ma, secondo quanto riportato da SkySport, quella tedesca non sarebbe stata la destinazione più gradita da Jojo. Prima infatti di concludere l'affare con l'Herta, Jovetic aveva fatto sapere ai suoi agenti la sua preferenza per un ritorno in Italia. Qualche settimana fa c'era stato l'interessamento della Lazio, con Ramadani (agente di entrambi) come anello di congiunzione tra Maurizio Sarri e l'attaccante. Non solo i biancocelesti però: secondo Sky infatti ci sarebbero stati anche dei contatti con la Fiorentina, discorsi preliminari chiusi sul nascere e sogno del ritorno in viola sfumato.