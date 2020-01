SKY, Difficoltà per Juan Jesus, viola su Pisacane

I viola cercano un difensore e un centrocampista e SkySport conferma alcuni nomi usciti nelle ultime ore. La Fiorentina, infatti, punta su Pisacane del Cagliari, viste anche le difficoltà per arrivare a Juan Jesus (in un primo momento il suo nome era stato fatto in caso di partenza di Ceccherini). E gli esperti di mercato della tv satellitare confermano che per il centrocampo alla Fiorentina piace invece Mandragora dell'Udinese.