SKY, Anche la Fiorentina su Casadei del Chelsea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cesare Casadei piace e tanto in Italia: vi abbiamo scritto del Napoli, con Conte a caccia di un incursore che possa aiutare la fase offensiva partendo da dietro, mentre nelle scorse settimane si era parlato di Bologna. Il centrocampista classe 2003 non è stato convocato da Enzo Maresca per la tournée precampionato negli Stati Uniti e potrebbe lasciare il Chelsea in prestito. Tra le squadre interessate al prodotto del settore giovanile dell'Inter, secondo Sky Sport, c'è anche la Fiorentina di Raffaele Palladino.