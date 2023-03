SIND.PRATO, Franchi? Non si può dire "no" un anno dopo

Sul tema restyling dello stadio ‘Franchi’ di Firenze “c’è un tema di fiducia. O a Dario Nardella e al sindaco Brugnaro gli veniva detto dall’inizio che quei soldi non si sarebbero potuti metterli sullo stadio, ma non è che si può dire che quei soldi non si possono spendere sullo stadio un anno e piu’ dopo quando sono stati spesi i soldi, fatte progettazioni, coinvolti altri enti”. Lo ha detto il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato, Matteo Biffoni, a margine di un evento in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze. “Su questo-ha aggiunto Biffoni -, se si cambia le carte in tavola al momento della decisione, c’è un problema sullo stadio ‘Franchi’ ma è un problema di rapporti perche’ così diventa complicato. Allora tutto e’ a rischio e non ho piu’ certezze. Quindi il tema ‘Franchi’ e dello stadio di Venezia diventano emblematici di una modalità di rapporti fra enti locali ed il soggetto decisore”.