SIND. MOENA, Ci dispiace ma capiamo scelta ACF

Alberto Kostner, sindaco di Moena, ha parlato al sito IlDolomiti.it per commentare la decisione della Fiorentina di non tornare in Val di Fassa per le prossime sessioni di ritiro estivo: "Il club ci ha spiegato i motivi di questa decisione, ci dispiace ma comprendiamo le necessità economiche della società. A Moena avevamo intrapreso un progetto di sviluppo per quanto l'impianto sportivo. Con i tifosi viola c'è un grande rapporto di amicizia e speriamo che i fiorentini possano tornare qui per le vacanze".

Sulla questione ha parlato anche Maurizio Rossini, ad di Trentino Marketing: "La Fiorentina ci ha comunicato questa decisione lo scorso lunedì, il Viola Park sarà pronto per il mese di marzo e hanno deciso di svolgere lì le prossime sessioni di ritiro. La società è stata molto corretta e ci siamo lasciati in ottimi rapporti, non escludiamo di organizzare eventi a Firenze per portare avanti questa collaborazione".