SIND. CAMPI, Spero che lo stadio si faccia. Castro...

Presente al Centro Commerciale 'I Gigli' di Campi Bisenzio per un evento a cui hanno partecipato anche Castrovilli e Dalbert (QUI le foto), il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha parlato ai media presenti: "La questione stadio anima la discussione da tempo. Io spero che dopo tante parole lo stadio si realizzi. Non mi interessa fare polemiche: la cosa è talmente importante che le polemiche sono inutili. Spero che lo stadio si faccia il prima possibile".

I contatti con Commisso? "Con la Fiorentina c'è un rapporto aperto da tempo, ci sentiamo costantemente. Io ripeto sempre la stessa cosa: credo che la Fiorentina e Firenze si meritino uno stadio all'altezza, quindi va fatto. Dove si fa va bene. Se si fa a Firenze sono contento, nel caso in cui l'ipotesi Firenze non andasse in porto la Fiorentina sa benissimo che a Campi si può fare. Noi siamo disponibili".

I problemi con la pista dell'Aeroporto? "Non ci sono, lo dicono le carte. Con quest'interpretazione anche l'area Mercafir ha gli stessi problemi, ma immagino che la questione stadio vada oltre. Sarà collocato in un posto che non comporta quei problemi".

Castrovilli? "A me piaceva anche alla Cremonese, anche se non mi potevo aspettare questa continuità. Insieme a Benassi? Dipende da Montella. Con il 4-3-3 ci può stare, anche se il tecnico ci ha abituato a giocatori più tecnici che fisici".