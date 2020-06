SIND. BAGNO A RIPOLI, Commisso vuole tornare

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha fatto il punto sullo stato della realizzazione del Centro Sportivo della Fiorentina: "Sicuramente agli allenamenti nel nuovo CS ci vorrei vedere Castrovilli e Vlahovic, per Chiesa la vedo un po' più difficile. Conosciamo le dinamiche del calciomercato... Comunque ho fiducia, soprattutto su Vlahovic: giovane, potente, attaccato alla nostra maglia e al colore viola. Può davvero esplodere alla Fiorentina, più che in altre piazze. Credo che la società ci punterà molto. Poi vorrei vederci anche Pezzella, perché è un mio concittadino oggi: per l'equilibrio della squadra è importante, anche se l'età non lo aiuta".

Lei ha anche un altro concittadino viola, più o meno...

"Sì, Ribery. Alla ripartenza ci sarà anche lui, e sappiamo benissimo quanto sarà importante. L'ho incrociato in macchina, e riconosciuto, anche se non ho potuto salutarlo. Però ho avuto modo di conoscerlo ed è un campione anche fuori dal campo, ha grande disponibilità".

Come si va con i lavori?

"Ora c'è una fase di osservazione e attesa, non possiamo fare molto se non dei sopralluoghi. Fino al 3 luglio purtroppo siamo bloccati, attendiamo la scadenza dei termini per poi chiudere questo percorso che ci siamo prefissati ed è stato dilatato dal Covid di tre mesi. Speriamo di poter rilasciare il permesso di costruire a fine ottobre, e che parta il primo grande progetto di Commisso e della Fiorentina del futuro".

Ha sentito Commisso?

"La settimana scorsa. Speriamo che torni, non so quando ma mi ha detto vorrebbe farlo presto, è un leone in gabbia. Il presidente adora stare tra i tifosi, mi sento di dire che sono la sua nuova famiglia. Lui poi si presta sempre a tutti, ricordo quando facemmo il pranzo qui all'alimentari e fece metà pranzo con me, perché l'altra metà era a farsi foto con i lavoratori".