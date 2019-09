SIND. B. A RIPOLI, C.s. viola sarà all'avanguardia

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è tornato questa mattina a parlare della questione relativo al nuovo centro sportivo della Fiorentina nel Comune situato a sud di Firenze. Ecco le sue parole: "Per il territorio di Bagno a Ripoli è una grande opportunità, di visibilità e di indotto: recupereremo un'area abbandonata e degratata che aveva bisogno di una nuova vita. L'area? Sarà un'area unica ma che appartiene a più proprietà: si tratta dell'ex centro di formazione Enel, già acquistato negli anni '90 dalla vecchia proprietà della Fiorentina. La società attuale ha ritenuta adeguata l'area per quelle che sono le esigenze del club. I primi sei ettari già acquistati? Il primo lotto comprende 10 ettari ma non sono a conoscenza di dettagli privati: so solo che l'iter è molto avanzato. Per Bagno a Ripoli si tratta di una opportunità. L'area non ospiterà solo i terreni da gioco ma anche strutture all'avanguardia e moderne, con un occhio di riguardo per l'ambiente: sarà una Casa viola all'avanguardia, di livello europeo. La linea 3.2 della tramvia agevolerà i collegamenti con Firenze. Lo stadio a Campi e una Fiorentina che si delocalizza? No, è una visione limitata: Bagno a Ripoli è a 6 km dal centro storico. Noi tra sindaci lavoriamo sempre insieme, vogliamo costruire un tassello fondamentale nella crescita della società come è stato fatto in questi quattro mesi: la società vuol far crescere la Fiorentina".