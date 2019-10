SIMEONE, A Firenze avevo perso allegria. DA13...

L'ex attaccante della Fiorentina, attualmente al Cagliari, Giovanni Simeone ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato anche della sua esperienza in viola e ha ribadito come il suo passaggio dalla Fiorentina al Cagliari non sia stato per niente un passo indietro nella sua carriera: "Sono sempre andato dove ho sentito la fiducia dell'ambiente. Non ci ho pensato un attimo a dire sì al Cagliari".

Una parola poi anche sul Capitano Davide Astori, con il Cholito che è sempre molto toccato ed emozionato quando si parla di DA13: "Ancora faccio fatica a pensare che sia successo davvero. Nel mio armadietto, in macchina, a casa ho molte foto di lui". In seguito l'attaccante argentino racconta anche un aneddoto con Davide: "A Napoli mentre le squadre entravano in campo ho sollevato lo sguardo verso gli spalti e ho visto in grande il numero 13. Era un semplice umero di un ingresso sotto una scala, ma in quel preciso istante ho pensato a lui e ho capito che quel giorno sarebbe stato impossibile fallire in campo".

Infine è tornato sulla sua esperienza a Firenze, ammettendo che le cose non andavano bene: "Io volevo allegria, volevo tornare a sorridere il Cagliari mi ha dato questa opportunità".