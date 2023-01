SHOMURODOV, Ad un passo dal prestito allo Spezia

Ore decisive per Eldor Shomurodov, attaccante in uscita dalla Roma, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, ormai ad un passo dal vestire la maglia dello Spezia. Dopo l'intesa tra i due club arrivata nella giornata di ieri, sta infatti per arrivare anche l'ok del giocatore uzbeko classe '95. Secondo quanto riportato da TMW Shomurodov si trasferirà allo Spezia in prestito secco, nelle casse della Roma vanno invece 1,5 milioni di euro.