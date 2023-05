SERIE B, Playoff: le squadre che accedono alle semifinali

FirenzeViola.it

© foto di Luca Di Leonardo

Tempo di playoff in Serie B, con il Cagliari che accede alla semifinale dopo la vittoria contro il Venezia per 2-1, grazie alla doppietta di Lapadula.. Festeggia anche il Sudtirol che, con il successo di ieri per 1-0 contro la Reggina, firmato Casiraghi, ha raggiunto il Bari in semifinale. La terza squadra promossa in Serie A sarà quindi una tra: Bari, Sudtirol, Cagliari e Parma.