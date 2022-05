Grande entusiasmo per gli oltre 11mila spettatori del Vigorito che esultano per il gol nel finale di Lapadula che regala al Benevento la vittoria contro il Pisa nell'andata della prima semifinale playoff per la promozione in serie A. Partita molto tesa ed equilibrata senza altre grandi occasioni da gol. Sabato prossimo a Pisa la gara di ritorno