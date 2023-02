SERIE A, Udinese-Spezia alle 18: le formazioni ufficiali

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ITALIANO HA SCELTO: BIANCO DAL PRIMO MINUTO Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... Alessandro Bianco sarà titolare nella gara di stasera contro lo Sporting Braga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2002 sarà impiegato dal primo minuto da Vincenzo Italiano nel match di ritorno contro i portoghesi. L'ex centrocampista... NOTIZIE DI FV TOP FV, CONTRO IL BRAGA VINCE CABRAL, BONAVENTURA 2° Si conclude qui il consueto sondaggio del Premio Top FirenzeViola.it in merito a Fiorentina-Braga, dove vi abbiamo chiesto, come sempre, di indicare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Il primo posto va ad Arthur Cabral, con 544 voti sui 1173 totali. Alla... Si conclude qui il consueto sondaggio del Premio Top FirenzeViola.it in merito a Fiorentina-Braga, dove vi abbiamo chiesto, come sempre, di indicare il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Il primo posto va ad Arthur Cabral, con 544 voti sui 1173 totali. Alla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi