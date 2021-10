SERIE A, Tutto facile per il Napoli: 3-0 sul Bologna

Tutto facile per il Napoli contro il Bologna nel posticipo della 10a giornata di Serie A: gli azzurri di Spalletti (che questa sera era squalificato ed ha seguito il match dalla tribuna) ha superato per 3-0 la squadra di Mihajlovic in virtù delle reti messe a segno da Fabian Ruiz al 18' e da Lorenzo Insigne (doppietta su calcio di rigore) al 41' e al 61'. Con questo risultato, il Napoli torna in testa alla classifica assieme al Milan a quota 28 punti mentre il Bologna resta attardato a quota 12 punti, a -3 dalla Fiorentina e dunque a metà della graduatoria.