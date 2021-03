SERIE A, Tris Juve allo Spezia: Morata-Chiesa-CR7

Successo importante per la Juventus che batte per 3-0 lo Spezia nell’anticipo della 25a giornata di Serie A e in un certo senso dà una mano anche la Fiorentina, visto che evita il sorpasso della squadra di Italiano ai danni dei viola. A decidere la sfida le reti, tutte nella ripresa, di Alvaro Morata al 62’ (con convalidato dopo una lunga revisione al Var per possibile fuorigioco), di Federico Chiesa al 71’ e del solito Cristano Ronaldo all'89'. Con questo risultato, la squadra di Pirlo sale a quota 49 punti, confermandosi al 3° posto, mentre lo Spezia resta 16° a quota 25, al pari della Fiorentina.