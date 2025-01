SERIE A, Top 20 del girone d'andata: De Gea quarto

FirenzeViola.it

Al pari della Flop 20, Tuttomercatoweb.com ha stilato anche la Top 20 del girone d'andata di Serie A, un classifica che prende in considerazione i calciatori con la miglior media voto di questa prima parte di campionato. Al primo posto Marcus Thuram, che con dodici reti è anche capocannoniere del campionato (al pari di Retegui). Un gradino più in basso Ademola Lookman, mentre al terzo posto c'è Nicolò Barella. Sotto al podio David De Gea, mentre l'altro viola in classifica è Moise Kean e chiude la lista, al 20esimo posto.

1. Marcus Thuram (Inter) 6.74

2. Ademola Lookman (Atalanta) 6.73

3. Nicolò Barella (Inter) 6.68

4. David de Gea (Fiorentina) 6.57

5. David Neres (Napoli) 6.45

6. Mateo Retegui (Atalanta) 6.53

7. Nico Paz (Como) 6.50

8. Federico Dimarco (Inter) 6.50

9. Filip Stankovic (Venezia) 6.50

10. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.47

11. Alessandro Bastoni (Napoli) 6.47

12. Tijjani Reijnders (Milan) 6.47

13. Christian Pulisic (Milan) 6.46

14. Francisco Conceiçao (Juventus) 6.46

15. Éderson (Atalanta) 6.44

16. Vanja Milinkovic-Savic (Torino) 6.44

17. Alex Meret (Napoli) 6.44

18. Charles De Ketelaere (Atalanta) 6.44

19. Hakan Calhanoglu (Inter) 6.42

20. Moise Kean (Fiorentina) 6.41