SERIE A, Su tutti i campi iniziativa per il #WorldHeartDay

Fonte: Lega serie A

In vista del #WorldHeartDay, prima di ogni partita della 4ª giornata di Serie A TIM, in programma il 16-17-18 settembre, sarà trasmesso un breve filmato sui maxischermi di ogni stadio, il tutto accompagnato da una grafica che andrà in onda, in Italia e all`estero, al momento dello schieramento in campo delle due squadre. “PER IL CUORE, CON IL CUORE, PER TE” è il messaggio scelto quest'anno per la Giornata Mondiale per il Cuore, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sull'importanza di un'efficace prevenzione delle malattie cardio-cerebro-vascolari che, ancora oggi, sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo. La Campagna è promossa in Italia dalla Fondazione Italiana per il Cuore, membro della World Heart Federation (https://world-heart-federation.org/ ) alla quale aderiscono oltre 200 organizzazioni nazionali che, insieme, sostengono l’impegno del mondo medico sanitario e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 paesi.

Nel corso del mese di settembre e ottobre sono molte le iniziative aperte al pubblico in forma gratuita, per sensibilizzare le persone a prendersi cura del proprio cuore, organizzate da associazioni di pazienti e dai centri ospedalieri. In questa occasione, verrà distribuito l’opuscolo informativo con i consigli da mettere in pratica per sé stessi e per il proprio cuore. www.fondazionecuore.it