SERIE A, Spezia-Crotone 3-2: rimonta ligure al 92'

Un finale come minimo rocambolesco, quello che ha avuto luogo in occasione del primo anticipo della trentesima giornata di Serie A tra Spezia e Crotone. I liguri hanno trovato la vittoria per 3-2 allo scadere dopo essere passati ben due volte in svantaggio. I gol portano la firma di Djidji (40'), Verde (63'), Simy (78'), Maggiore (89') ed Erlic (92') per la rimonta totale della squadra di Vincenzo Italiano, che ora passa al quattordicesimo posto in classifica con 32 punti.