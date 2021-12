SERIE A, Spettacolo a Napoli: passa l'Atalanta 3-2

Il big match tra Napoli ed Atalanta non tradisce le attese: al Maradona va in scena una partita giocata a ritmi impressionanti, ricca di grandi giocate e colpi di scena. Alla fine la spunta l'Atalanta, che si impone 3-2 dopo essere passato in vantaggio con un bolide al 7' di Ruslan Malinovski; pari del Napoli al 40' grazie al quinto centro in campionato di Piotr Zielinski; nella ripresa gli azzurri ribaltano la partita sfruttando una fuga in contropiede di Dries Mertens, prima che un uno-due della Dea (rete di Mehdi Demiral al 66' e colpo del ko al 71' di Remo Freuler) fissi il punteggio sul 3-2 per gli uomini di Gian Piero Gasperini. Il successo esterno dei bergamaschi riaccorcia ulteriormente la classifica, che adesso vede quattro squadre (Milan 38, Inter 37, Napoli 36 ed Atalanta 34) in corsa per lo scudetto.