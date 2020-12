Il Milan supera la prova del nove. Batte la Sampdoria, in trasferta, in condizioni complicate: senza Ibrahimovic e Leao davanti, privato anche dal leader difensivo Kjaer e con Bennacer a dare forfait in mattinata. Fa sua la partita, si mantiene a +5 dall'Inter e trova l'ottavo successo in dieci partite. Una prova di maturità che la candida senza se e senza ma nella lotta al titolo.