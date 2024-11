SERIE A, Possibile nuova finestra di mercato a giugno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per quanto riguarda le prossime finestre di mercato potrebbe arrivare una novità: lo riporta SkySport, secondo cui in data odierna la Lega Serie A avrebbe richiesto ufficialmente di poter avere una finestra di mercato anticipata dal 1 al 10 giugno. Questo per poter permettere di tesserare in anticipo i calciatori rispetto alla data canonica del 1 luglio.

Una richiesta che, secondo SkySport, sarebbe finalizzata al mondiale per club che prenderà il via il prossimo 15 giugno, in modo da far giocare nuovi tesserati già per quella data. Il primo passo era stato fatto dalla Fifa, la Serie A è stata la prima lega a muoversi per cercare di assecondare la richiesta del massimo organo internazionale, che aveva già dichiarato che consentirà alle associazioni affiliate dei club partecipanti alla nuova Coppa del Mondo per club di aprire la loro finestra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025, adesso si aprirà un tavolo di lavoro e discussione per valutare questa richiesta e poi la decisione finale spetterà al Consiglio Federale.