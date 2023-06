FirenzeViola.it

Chi resterà in Serie A fra Spezia ed Hellas Verona? Questa sera le due squadre si sfideranno al Mapei per mantenere la categoria ed evitare la retrocessione in serie B. Fischio d'inizio alle 20.45, in caso di pareggio non ci saranno i tempi supplementari: la sfida sarà decisa ai calci di rigore.