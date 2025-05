Lecce, Mencucci crede ancora alla salvezza: "I numeri non ci condannano"

L'amministratore delegato del Lecce Sandro Mencucci, al termine dell'assemblea di Lega che ha preceduto la finale di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Bologna, è stato intercettato da TuttoMercatoWeb e ha commentato questo finale di stagione che vede i salentini in lotta per la salvezza e attualmente retrocessi: "Purtroppo siamo in una posizione di classifica critica - ha detto l'ex dirigente della Fiorentina - anche se i numeri ancora non ci condannano, per cui siamo focalizzati sulla prossima partita (contro il Torino, ndr) e staremo a vedere cosa succederà"