Samp in C, il club: "Tifosi scusate, rialzarsi è l'unica direzione"

vedi letture

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - "Il primo pensiero va ai nostri tifosi. A chi, in casa e in trasferta, ha continuato a sostenere questi colori con passione e appartenenza. Deluderli è ciò che fa più male. A loro vanno le nostre scuse più sincere". Così la Sampdoria in una nota pubblicata sul sito del club, commenta la retrocessione in Serie C della squadra per la prima volta nella sua storia. "Rialzarsi non sarà semplice.

Ma è l'unica direzione possibile. Lo dobbiamo alla nostra storia, alla nostra città e a ogni persona che ama questa maglia", ribadisce la società. Poche righe per riavvolgere il nastro di una stagione iniziata, proseguita male con quattro cambi in panchina e conclusa malissimo con la retrocessione ieri sera dopo il pareggio 0-0 a Castellamare di Stabia. "Un epilogo amaro che impone un'assunzione di responsabilità piena, collettiva e non differibile", continua il club che rivendica gli investimenti importanti che sono stati fatti ma ammette che "la stagione è stata segnata da scelte non all'altezza, da errori e da dinamiche che non siamo riusciti a correggere in tempo utile", aggiunge la società rendendosi conto benissimo "che le parole non colmano la distanza con le aspettative, ma rappresentano il primo passo verso un impegno rinnovato". Il futuro? Adesso bisogna trovare la strada giusta: "Ora è tempo di riflettere con lucidità, di riorganizzarsi con rigore e di lavorare con ancora maggiore determinazione per restituire al club la dignità che merita". (ANSA).