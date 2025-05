Italiano lanciato in aria dai giocatori del Bologna: che festa all'Olimpico

È uno dei grandi protagonisti della vittoria della Coppa Italia del Bologna e al triplice fischio della finale vinta contro il Milan è partita la festa per Vincenzo Italiano che dopo aver perso tre finali con la Fiorentina, stavolta è riuscito a portare a casa il trofeo. Al fischio finale il tecnico rossoblu è scattato verso la Curva Nord occupata dai tifosi del Bologna - in 30 mila all'Olimpico - per festeggiare assieme a loro prima di essere raggiunto dal resto della squadra che alla fine lo ha preso in collo e lo ha lanciato davanti ai propri tifosi festanti.

Nella Curva del Bologna campeggia uno striscione con la foto dell'allenatore e la scritta "l'Italiano che si studia a Bologna". È festa grande per il club rossoblu che domenica arriverà al Franchi per sfidare la Fiorentina, ma prima si godrà la festa per un trofeo che mancava da 51 anni.