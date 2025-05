L'Italia U17 femminile perde la semifinale dell'Europeo con la Norvegia. In campo due viola

La Nazionale Under 17 femminile ha perso la semifinale dell’Europeo – in fase di svolgimento alle Isole Faroe - con la Norvegia per 3-1. Con questo risultato le Azzurrine hanno comunque conquistato il pass per il prossimo Mondiale di categoria, in programma dal 17 ottobre in Marocco. Protagoniste nelle azzurrine anche due giocatrici della Fiorentina: Bedini, scelta dall'inizio e sostituita a pochi minuti dal termine, e Ieva, entrata al 68' e in campo per poco più di 20 minuti.

Queste le parole dell’allenatrice, Selena Mazzantini, al termine della gara: “È stata una partita dai due volti, con una ripresa in cui abbiamo reagito al doppio svantaggio ma alla fine la stanchezza è emersa. In questo Europeo siamo riusciti a confrontarci contro realtà di alto livello, battendo anche le campionesse in carica della Spagna. Dispiace per la sconfitta di oggi, ma usciamo a testa alta: ci godremo questa meritatissima qualificazione al Mondiale”.

La finale di sabato (alle ore 19 italiane) sarà Paesi Bassi-Norvegia

Italia-Norvegia 1-3(0-2 p.t.)

ITALIA: Robbioni; Venturelli, Bressa, Verrini, Randazzo (42’st Pomati); Piccardi (1’st Copelli), Giudici, Bedini (42’st Gianfico), Guerzoni (42’st Sasso); Romanelli (33’st Ieva), Galli. A disp.: Sossai, Bertero, Robino, Terlizzi. All.ce: Mazzantini

NORVEGIA: Kroken; Ellingsen, Flo, Lund (46’st Skeide), Niss; Enger (20’st Halvorsen), Berg, Gamst; Herseth (20’st Lia), Preus (46’st Halbmayr), Kolbjornsen (28’st Pallesen). A disp.: Holte, Hoem, Senior-Harvik, Hjertvik. All.: Torneus

Arbitra: Milovanovic (SER). Assistenti: Greer (NIR) e Rasmussen (DAN). IV Ufficiale: Van Laere (BEL)

Reti: 28’pt Herseth, 42’pt aut. Randazzo, 4’st Giudici, 41’st Preus

Note – Recupero 2’pt, 4’st. Ammonite: Copelli, Flo e Bressan. Spettatori 290 circa