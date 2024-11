SERIE A, Le gare di campionato in programma oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo i successi di Inter e Atalanta, rispettivamente contro Verona e Parma, e il pareggio tra Milan e Juventus di ieri, oggi la Serie A torna in campo con 5 gare in programma. Dopo la sfida, iniziata alle 12:30, tra Genoa e Cagliari, il palinsesto domenicale della Serie A prevede due match alle ore 15:00: Como-Fiorentina e Torino-Monza. Alle 18:00 sarà il momento del ritorno, per la terza volta, sulla panchina giallorossa per Claudio Ranieri in Napoli-Roma, mentre come posticipo ci sarà la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna. Domani chiuderanno la giornata Empoli-Udinese e Venezia-Lecce.