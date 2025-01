SERIE A, Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus

FirenzeViola.it

Il match delle 20:45, recupero della 19esima giornata, mette di fronte il maestro contro l'allievo: Gian Piero Gasperini e Thiago Motta, che per l'occasione dovrà godersi la sfida dalla tribuna del Gewiss Stadium a causa della squalifica rimediata nel derby. Atalanta-Juventus è una gara che può rappresentare un primo spartiacque della stagione: per la Dea, che dopo la battuta d'arresto contro l'Udinese ha bisogno dei tre punti per restare ancorata ai treni Napoli ed Inter, ma soprattutto per la Juventus, che se non vincesse vedrebbe acuirsi una situazione già piuttosto delicata. Queste le scelte di formazione:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. All.: Gasperini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez. All.: Hugeux