SERIE A, Le formazioni ufficiali di Atalanta-Frosinone

© foto di www.imagephotoagency.it

Un solo cambio per Gian Piero Gasperini per la sfida di questa sera contro il Frosinone, valida per la ventesima giornata di Serie A. Accanto a De Ketelaere, confermato, ci sarà infatti Scamacca al posto di Miranchuk, con i due attaccanti che saranno supportati da Koopmeiners, reduce dalla doppietta in Coppa Italia a San Siro contro il Milan che ha regalato la semifinale alla Dea.

Dall'altra parte Eusebio Di Francesco torna alla difesa a quattro, con l'esordio dal primo minuto dell'ultimo arrivato Kevin Bonifazi. In attacco sarà Cheddira ad agire nel ruolo di centravanti, con Soule e Harroui alle sue spalle. Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Frosinone, con il fischio d'inizio fissato alle 20.45 al Gewiss Stadium:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Bonifazi, Lusuardi; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Harroui; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.