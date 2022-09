SERIE A, Le formazioni di Juventus-Salernitana

Tutto pronto all'Allianz Stadium per la sfida di questa sera fra Juventus e Salernitana. Massimiliano Allegri sceglie Bremer e Bonucci come centrali di difesa, con Cuadrado e De Sciglio sulle corsie. A centrocampo niente Fagioli, con Miretti e Paredes c'è McKennie mentre davanti sarà Kean a sostenere Dusan Vlahovic. Nella Salernitana di Davide Nicola c'è Kris Piatek in attacco dal primo minuto al fianco di Dia.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai tecnici:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek