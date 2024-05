FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come di consueto, la Lega Serie A ha assegnato una serie di premi individuali del mese che si sta avviando alla conclusione. Il premio di goal of the month di maggio se lo è aggiudicato l'esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, autore di una punizione magistrale nel pareggio per 2-2 al Franchi contro la Fiorentina.